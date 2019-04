сегодня



Участники JOB FOR A COWBOY и THE BLACK DAHLIA MURDER объединились в новом проекте SERPENT OF GNOSIS



Новый дэт-грайнд-проект SERPENT OF GNOSIS, в состав которого вошли участники JOB FOR A COWBOY и THE BLACK DAHLIA MURDER, выпустит свой дебютный альбом "As I Drink From The Infinite Well Of Inebriation" 14 июня на 1126 Records.



Первую песню из этого диска, "The Colorless Capsules", можно прослушать ниже.















