Участники JOB FOR A COWBOY и THE BLACK DAHLIA MURDER объединились в новом проекте SERPENT OF GNOSIS
Новый дэт-грайнд-проект SERPENT OF GNOSIS, в состав которого вошли участники JOB FOR A COWBOY и THE BLACK DAHLIA MURDER, выпустит свой дебютный альбом "As I Drink From The Infinite Well Of Inebriation" 14 июня на 1126 Records.
Первую песню из этого диска, "The Colorless Capsules", можно прослушать ниже.
Hellg
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