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Serpent Of Gnosis

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Участники JOB FOR A COWBOY и THE BLACK DAHLIA MURDER объединились в новом проекте SERPENT OF GNOSIS



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Новый дэт-грайнд-проект SERPENT OF GNOSIS, в состав которого вошли участники JOB FOR A COWBOY и THE BLACK DAHLIA MURDER, выпустит свой дебютный альбом "As I Drink From The Infinite Well Of Inebriation" 14 июня на 1126 Records.

Первую песню из этого диска, "The Colorless Capsules", можно прослушать ниже.



JOB FOR A COWBOY And THE BLACK DAHLIA MURDER Members Join Forces In SERPENT OF GNOSIS




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Hellg


21 апр 2019, 11:00		Честно говоря, лучше бы парни из Job For a Cowboy продолжили то, что у них было на Sun Eater. А то уже 5 лет прошло, от группы ни слуху, ни духу...


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