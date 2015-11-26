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Cerberus

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Новый альбом CERBERUS выйдет в июле



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Мексиканская группа CERBERUS объявила о том, что выход нового альбома, получившего название "Fire!", намечен на 12 июля. Видео на первый сингл из альбома, “The Ending”, доступно ниже.

Трек-лист:

"The Ending"
"Off Limits"
"Lust For Blood"
"Jaeger"
"Self Made Hell"
"Last Dance"
"Saint Pride"
"I’m Fire"
"Huntress"
"Rise With The Fallen Ones"
"Tekilla"
"Forever"

Mexico's CERBERUS Set To Unleash Fire! In July

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