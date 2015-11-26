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Новый альбом CERBERUS выйдет в июле
Мексиканская группа CERBERUS объявила о том, что выход нового альбома, получившего название "Fire!", намечен на 12 июля. Видео на первый сингл из альбома, “The Ending”, доступно ниже.
Трек-лист:
"The Ending"
"Off Limits"
"Lust For Blood"
"Jaeger"
"Self Made Hell"
"Last Dance"
"Saint Pride"
"I’m Fire"
"Huntress"
"Rise With The Fallen Ones"
"Tekilla"
"Forever"
Tracklisting:
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