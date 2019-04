сегодня



Новый альбом CERBERUS выйдет в июле



Мексиканская группа CERBERUS объявила о том, что выход нового альбома, получившего название "Fire!", намечен на 12 июля. Видео на первый сингл из альбома, “The Ending”, доступно ниже.



Трек-лист:



"The Ending"

"Off Limits"

"Lust For Blood"

"Jaeger"

"Self Made Hell"

"Last Dance"

"Saint Pride"

"I’m Fire"

"Huntress"

"Rise With The Fallen Ones"

"Tekilla"

"Forever"





