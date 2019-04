сегодня



Новое видео HALCYON WAY



"The Church Of Me", новое видео группы HALCYON WAY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bloody But Unbowed", выпущенного на Agonia Records.



Трек-лист:



“Devolutionize”

“Bloody But Unbowed”

“Blame”

“Slaves To Silicon”

“Superpredator”

“Primal Scream”

“Ten Thousand Ways”

“The Church Of Me”

“Cast Another Stone”

“Crowned In Violence”

“Burning The Summit”

“Desolate”

“Insufferable” (European bonus track)

“Stand For Something” (European bonus track)













