Новое видео CONSTANTINE



"Bushido", новое видео CONSTANTINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aftermath", выходящего 31 мая.



Трек-лист:



"Bushido" (Instrumental)

"Hellfire Club" (feat. Bjorn "Speed" Strid)

"Press On Regardless" (feat. Ralf Scheepers)

"Another Day" (feat. Apollo Papathanasio)

"Holding On 'Til The End" (feat. Chris Clancy)

"Deliver Us" (feat. Apollo Papathanasio)

"Elegy" (feat. Bill Manthos)

"War And Pain" (feat. Schmier)















