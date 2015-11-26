Новый сингл THENIGHTTIMEPROJECT

Шведский коллектив THENIGHTTIMEPROJECT, в состав которого входят нынешние и бывшие участники Katatonia, October Tide и Letters From The Colony, опубликовал "Embers", первый сингл из второго альбома группы, получившего название "Pale Season", — он выйдет 28 июня на Debemur Morti Productions. Сингл доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист нового альбома:
“Hound”
“Rotting Eden”
“Binary”
“Final Light”
“Embers”
“Pale Season”
“Anti Meridian”
“Signals In The Sky”
“Meridian”
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