Новый сингл THENIGHTTIMEPROJECT



Шведский коллектив THENIGHTTIMEPROJECT, в состав которого входят нынешние и бывшие участники Katatonia, October Tide и Letters From The Colony, опубликовал "Embers", первый сингл из второго альбома группы, получившего название "Pale Season", — он выйдет 28 июня на Debemur Morti Productions. Сингл доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист нового альбома:



“Hound”

“Rotting Eden”

“Binary”

“Final Light”

“Embers”

“Pale Season”

“Anti Meridian”

“Signals In The Sky”

