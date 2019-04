сегодня



Видео с выступления DARK SKY CHOIR



DARK SKY CHOIR выступили с новым гитаристом Ira'ой Black'ом (I Am Morbid, Lizzy Borden, Vicious Rumors, Metal Church) и Bjorn'ом Englen'ом (Dio Disciples, Yngwie Malmsteen). Видео с концерта доступно ниже.





Video courtesy of Jessica Chase Social Media Management and Promotions for Dark Star Choir:







