Новое видео MAYAN



"The Power Process", новое видео группы MAYAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dhyana", выпущенного в прошлом сентябре на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. The Rhythm Of Freedom

02. Tornado Of Thoughts - I Don't Think Therefore I Am

03. Saints Don't Die

04. Dhyana

05. Rebirth From Despair

06. The Power Process

07. The Illusory Self

08. Satori

09. Maya - The Veil Of Delusion

10. The Flaming Rage Of God

11. Set Me Free











