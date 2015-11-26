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Видео с текстом от SILVER SNAKES
"Wool", новое видео с текстом группы SILVER SNAKES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Death And The Moon", выходящего 3 мая на Evil Ink Records.
Трек-лист:
“Smokedance”
“Worship”
“Wool”
“Tesserae”
“Eclipse”
“Mescaline”
“Black Fire”
“Dissolve”
“Lavender”
“Swallowing Light”
“Gone Is Gone”
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