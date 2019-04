Видео с текстом от SILVER SNAKES

сегодня



"Wool", новое видео с текстом группы SILVER SNAKES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Death And The Moon", выходящего 3 мая на Evil Ink Records.



Трек-лист:



“Smokedance”

“Worship”

“Wool”

“Tesserae”

“Eclipse”

“Mescaline”

“Black Fire”

“Dissolve”

“Lavender”

“Swallowing Light”

“Gone Is Gone”













