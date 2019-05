сегодня



Новая песня IMMORTAL BIRD



"Anger Breeds Contempt", новая песня группы IMMORTAL BIRD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Thrive On Neglect", выход которого запланирован на июнь на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



“Anger Breeds Contempt”

“House Of Anhedonia”

“Vestigal Warnings”

“Avolition”

“Solace In Dead Structures”

“Quisquillian Company”

“Stumbling Towards Catharsis”













+0 -1









просмотров: 176