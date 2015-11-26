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Immortal Bird

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Новая песня IMMORTAL BIRD



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"Anger Breeds Contempt", новая песня группы IMMORTAL BIRD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Thrive On Neglect", выход которого запланирован на июнь на CD, виниле и в цифровом варианте.

Трек-лист:

“Anger Breeds Contempt”
“House Of Anhedonia”
“Vestigal Warnings”
“Avolition”
“Solace In Dead Structures”
“Quisquillian Company”
“Stumbling Towards Catharsis”

IMMORTAL BIRD To Release Thrive On Neglect Album In June; New Track Streaming





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