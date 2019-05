сегодня



VICTIMS на Relapse Records



Шведские хардкор-краст-панк-ветераны VICTIMS заключили соглашение с лейблом Relapse Records, на котором 28 июня состоится выход альбома "The Horse And Sparrow Theory", продюсером которого был Karl Daniel Lidén (Bloodbath, Katatonia, Craft). Альбом будет доступен на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



“The Horse And Sparrow Theory”

“The Birth Of Tragedy”

“There’s Blood On The Streets”

“We Fail”

“Fire Below”

“The Sea And Poison”

“Hell Is Full Of Good Intentions”

“Revenge Of Our Fathers”













