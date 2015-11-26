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Дебютный альбом FRAGMENTUM выйдет весной
Бельгийская команда FRAGMENTUM, в состав которой входят бывшие музыканты Mental Shadow, Octahedron и Bellator, выпустит дебютную работу "Pugnacity" 10 мая на Into Records.
Трек-лист:
"Losing The Balance"
"Pugnacity"
"Attuning Life"
"Solemn Affliction"
"Undo My Crown"
"Abolished"
"Tremendously"
"Slippin' Away"
"Reckless"
"Rescinded By Mistake"
"Entangled By Pain"
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