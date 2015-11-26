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Fragmentum

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Дебютный альбом FRAGMENTUM выйдет весной



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Бельгийская команда FRAGMENTUM, в состав которой входят бывшие музыканты Mental Shadow, Octahedron и Bellator, выпустит дебютную работу "Pugnacity" 10 мая на Into Records.

Трек-лист:

"Losing The Balance"
"Pugnacity"
"Attuning Life"
"Solemn Affliction"
"Undo My Crown"
"Abolished"
"Tremendously"
"Slippin' Away"
"Reckless"
"Rescinded By Mistake"
"Entangled By Pain"

Belgium's FRAGMENTUM To Release Debut Album, Pugnacity, In May





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