Дебютный альбом FRAGMENTUM выйдет весной



Бельгийская команда FRAGMENTUM, в состав которой входят бывшие музыканты Mental Shadow, Octahedron и Bellator, выпустит дебютную работу "Pugnacity" 10 мая на Into Records.



Трек-лист:



"Losing The Balance"

"Pugnacity"

"Attuning Life"

"Solemn Affliction"

"Undo My Crown"

"Abolished"

"Tremendously"

"Slippin' Away"

"Reckless"

"Rescinded By Mistake"

"Entangled By Pain"













