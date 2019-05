сегодня



Новый альбом RAVENSIRE выйдет в июне



Группа RAVENSIRE объявила о том, что новый альбом, получивший название "A Stone Engraved In Red", будет выпущен на лейбле Cruz Del Sur Music 21 июня.



Песня “Carnage At Karnag” из нового альбома доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



“Carnage At Karnag”

“Thieves Of Pleasure”

“Gabriel Lies Sleeping”

“Dawning In Darkness”

“Bloodsoaked Fields”

“After The Battle”

“Smiting God”

“The Games Of Titus”













+0 -0









просмотров: 95