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Last Crack

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|||| 6 май 2019

Новое видео LAST CRACK



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Возобновившие активность альтернативные рокеры LAST CRACK заключили соглашение с лейблом басиста MEGADETH, EMP LABEL GROUP, на котором тридцать первого мая состоится релиз долгожданного альбома "The Up Rising", запись которого проходила с 2017 по 2019 в Megatone Studios, Madison. Это будет первый студийный альбом группы с момента выхода в 1991 году альбома "Burning Time".

Видео на первый сингл из этого релиза, "Icicle", доступно для просмотра ниже.

Трек-лист:

01. Siren Song

02. Golden Age

03. Icicle

04. Passenger

05. Blame

06. Greta Grinder

07. Three Ghosts

08. Sensei

09. Paper Town

10. Discipline

11. Pinned

12. Bullet Train



Reformed LAST CRACK Releases Music Video For New Song 'Icicle'






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