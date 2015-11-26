Новое видео LAST CRACK

Возобновившие активность альтернативные рокеры LAST CRACK заключили соглашение с лейблом басиста MEGADETH, EMP LABEL GROUP, на котором тридцать первого мая состоится релиз долгожданного альбома "The Up Rising", запись которого проходила с 2017 по 2019 в Megatone Studios, Madison. Это будет первый студийный альбом группы с момента выхода в 1991 году альбома "Burning Time".
Видео на первый сингл из этого релиза, "Icicle", доступно для просмотра ниже.
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