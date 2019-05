6 май 2019



Новое видео LAST CRACK



Возобновившие активность альтернативные рокеры LAST CRACK заключили соглашение с лейблом басиста MEGADETH, EMP LABEL GROUP, на котором тридцать первого мая состоится релиз долгожданного альбома "The Up Rising", запись которого проходила с 2017 по 2019 в Megatone Studios, Madison. Это будет первый студийный альбом группы с момента выхода в 1991 году альбома "Burning Time".



Видео на первый сингл из этого релиза, "Icicle", доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. Siren Song



02. Golden Age



03. Icicle



04. Passenger



05. Blame



06. Greta Grinder



07. Three Ghosts



08. Sensei



09. Paper Town



10. Discipline



11. Pinned



12. Bullet Train



















+0 -1









просмотров: 74