Новая песня RESTLESS SPIRITS



Гитарист Lords Of Black Tony Hernando основал новый проект RESTLESS SPIRITS, дебютный альбом которого будет выпущен 17 мая на Frontiers Music Srl. В качестве гостей в записи материала принимали участие Johnny Gioeli (Hardline, Axel Rudi Pell), Deen Castronovo (Revolution Saints, ex-Journey), Dino Jelusic (Animal Drive), Alessandro Del Vecchio (Hardline) и Diego Valdez (Dream Child). Композиция "'Cause I Know You're The One" доступна для прослушивания ниже.



1. Stop Livin' To Live Online (Johnny Gioeli on Vocals)

2. Unbreakable (Deen Castronovo on Vocals)

3. I Remember Your Name (Kent Hilli on Vocals)

4. 'Cause I Know You're The One (Dino Jelusic on Vocals)

5. Nothing I Could Give To You (Johnny Gioeli on Vocals)

6. Calling You (Deen Castronovo on Vocals)

7. Live To Win (Deen Castronovo on Vocals)

8. You And I (Alessandro Del Vecchio on Vocals)

9. When It Comes To You (Alessandro Del Vecchio on Vocals)

10. Lost Time (Not To Be Found Again) (Dino Jelusic on Vocals)

11. In The Realm Of The Black Rose (Diego Valdez on Vocals)



















