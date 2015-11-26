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Vamachara

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VAMACHARA подписали контракт с Closed Casket Activities



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Closed Casket Activities сообщили о подписании контракта с американской командой VAMACHARA, которая исполняет музыку с металл-звучанием конца 1990-х — начала 2000-х с влиянием разных коллективов — от All Out War до Martyr AD и At The Gates.

Дебютный альбом для лейбла продюсировал Taylor Young из студии The Pit Recording. Подробности появятся в ближайшее время.

VAMACHARA Sign To Closed Casket Activities; Band Currently Touring



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