сегодня



VAMACHARA подписали контракт с Closed Casket Activities



Closed Casket Activities сообщили о подписании контракта с американской командой VAMACHARA, которая исполняет музыку с металл-звучанием конца 1990-х — начала 2000-х с влиянием разных коллективов — от All Out War до Martyr AD и At The Gates.



Дебютный альбом для лейбла продюсировал Taylor Young из студии The Pit Recording. Подробности появятся в ближайшее время.









