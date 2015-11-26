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IZENGARD подписали контракт с Massacre Records



Британская симфо-рок-группа IZENGARD подписала контракт с Massacre Records. Все участники коллектива — опытные музыканты, принимавшие ранее участие в разных проектах.



Альбом "Angel Heart" будет выпущен в течение этого года, но группа уже сочиняет новый материал.



Состав IZENGARD: вокалист Ian Ainsworth, гитарист Den Tietze, клавишник Alison Fowler-Tietze, басист Russ Vaughan и барабанщик Gary Reece.









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