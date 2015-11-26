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Hitari

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IcelandИсландия
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Исландия представит на Евровидении индустриальщиков HATARI



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На ежегодном конкурсе Евровидение Исландию будет представлять индустриальный арт-проект HATARI. Группа использует провокационный имидж и исполняет шумную смесь из dark-electro, EBM и synth-punk с мощным протестным посылом, который сами музыканты характеризуют как антиутопический и антикапиталистический. Впервые появившись на сцене фестиваля Iceland Airwaves в 2016 проект произвел настоящий фурор и поверг публику в состояние шока мощным шоу, агрессивным звучанием синтезаторов и звериным вокалом. В этом году исландские фрики станут настоящим контркультурным десантом на европейском конкурсе популярной песни.

HATARI: «Наша повседневная жизнь – это безжалостная паутина лжи. Наш имидж продается. Мы изображаем блестящий образ. Границы образа, личности, гражданина и потребителя стираются. Это одна из основных целей этой паутины лжи. Мы живем среди обилия СМИ, информации и подделок. Капитал одерживает победу. Мы всегда были антикапиталистическим коллективом. Мы планируем свергнуть капитал. Судный день уже наступил. Как человек, который прыгает со скалы и падает. Так и человечество, оно в состоянии гибели. Мы, как личности, продаемся. Момент, когда мы продаем себя, не делит время, а охватывает его. Мы постоянно погружаемся все глубже в потребительство. Когда мы говорим, что Европа рухнет, мы имеем в виду, что все страны, не только Исландия, рано или поздно будут раздавлены весом этих социально-экономических систем».

Выступление группы можно будет увидеть в первом полуфинале конкурса Евровидение 14 мая!






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