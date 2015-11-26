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Hell Bent

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Новая песня HELL BENT



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"Welcome To The Dirt", новая песня группы HELL BENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Apocalyptic Lamentations", выход которого запланирован на 14 июня на Horror Pain Gore Death Productions.

Трек-лист:

"Welcome To The Dirt"
"Oppression, Enslavement, Coersion"
"Ichthyosis"
"Pandemic"
"Cerberus Unbound"
"The Season Begins"
"Prey For War"
"The Scythian Horde"
"Sledgehammer" / "Hell Bent" (Znöwhite covers)

HELL BENT Sign To Horror Pain Gore Death Productions; Apocalyptic Lamentations Set For June Release;





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