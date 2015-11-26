Новая песня HELL BENT

"Welcome To The Dirt", новая песня группы HELL BENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Apocalyptic Lamentations", выход которого запланирован на 14 июня на Horror Pain Gore Death Productions.
Трек-лист:
"Welcome To The Dirt"
"Oppression, Enslavement, Coersion"
"Ichthyosis"
"Pandemic"
"Cerberus Unbound"
"The Season Begins"
"Prey For War"
"The Scythian Horde"
"Sledgehammer" / "Hell Bent" (Znöwhite covers)
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