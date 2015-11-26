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Новое видео ELECTRIC RADIO KINGS
"Jack Black Flower", новое видео группы ELECTRIC RADIO KINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Purrr", трек-лист которого выглядит следующим образом:
"Downshifter"
"Bones To The Crow"
"Round Go Mary"
"Back To Black"
"Sympathy For Me"
"Jack Black Flower"
"Black Cherry Blossom"
"Grabbing At A Distant Star"
"When The Lights Go Down"
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