Видео с выступления JIM BREUER



Высококачественное видео с выступления JIM'a BREUER'a, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2012, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Intro-Song

Grown-Up Wiggles

Oldies Music

4 am I'm All Banged Up

Party In The Stomach

Metal's Alive

Bingo











