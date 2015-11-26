все новости группы







Destroyers

Польша

-

-





12 май 2019 : DESTROYERS в деле



сегодня



DESTROYERS в деле



Легендарная польская хэви/трэш-металл-банда DESTROYERS вновь вернулась к активной деятельности спустя более чем двадцать пят лет отсутствия на сцене. По словам вокалиста Marek'a Loza'ы, группа работает над новым материалом.









+1 -1









просмотров: 227

