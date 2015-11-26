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Destroyers

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Страна
PolandПольша
Стиль
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Сайт
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12 май 2019 : 		 DESTROYERS в деле

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DESTROYERS в деле



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Легендарная польская хэви/трэш-металл-банда DESTROYERS вновь вернулась к активной деятельности спустя более чем двадцать пят лет отсутствия на сцене. По словам вокалиста Marek'a Loza'ы, группа работает над новым материалом.

Reactivated DESTROYERS Working On New Album



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