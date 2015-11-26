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Сыновья участников TOTO в ZFG



Группа ZFG, в состав которой входят Trev Lukather (сын гитариста Steve'a Lukather'a), Sam Porcaro (сын оригинального басиста TOTO Mike'a Porcaro), Josh Devine из One Direction и Jules Galli, опубликовала официальное видео с текстом на песню “Special”.



«Вы, ребята, музыканты лучше, чем KISS когда-либо могли стать, и звучите так, как будто будете новыми QUEEN», — сказал про группу Gene Simmons.













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