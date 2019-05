сегодня



Кавер-версия JOHN LENNON от DONNIE VIE



Вокалист Enuff Z’Nuff Donnie Vie 7 июня выпустит на Deko Music на CD, виниле и в цифровом формате свой новый сольный альбом "Beautiful Things". Видео на кавер-версию песни John'a Lennon'a "Instant Karma" доступно ниже.



Трек-лист:



"Beautiful Things"

"Plain Jane"

"Breaking Me Down"

"I Could Save the World"

"Fly"

"Tender Lights"

"I'll Surrender"

"Whatever"

"Fallin' Through The Pages"

"Back From The Blue"













