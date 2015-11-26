Кавер-версия JOHN LENNON от DONNIE VIE

Вокалист Enuff Z’Nuff Donnie Vie 7 июня выпустит на Deko Music на CD, виниле и в цифровом формате свой новый сольный альбом "Beautiful Things". Видео на кавер-версию песни John'a Lennon'a "Instant Karma" доступно ниже.
Трек-лист:
"Beautiful Things"
"Plain Jane"
"Breaking Me Down"
"I Could Save the World"
"Fly"
"Tender Lights"
"I'll Surrender"
"Whatever"
"Fallin' Through The Pages"
"Back From The Blue"
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