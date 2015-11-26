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Donnie Vie

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Кавер-версия JOHN LENNON от DONNIE VIE



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Вокалист Enuff Z’Nuff Donnie Vie 7 июня выпустит на Deko Music на CD, виниле и в цифровом формате свой новый сольный альбом "Beautiful Things". Видео на кавер-версию песни John'a Lennon'a "Instant Karma" доступно ниже.

Трек-лист:

"Beautiful Things"
"Plain Jane"
"Breaking Me Down"
"I Could Save the World"
"Fly"
"Tender Lights"
"I'll Surrender"
"Whatever"
"Fallin' Through The Pages"
"Back From The Blue"

DONNIE VIE Releases Official Video For Cover Of JOHN LENNON's





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