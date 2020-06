14 июн 2020



Новая песня BEAR MACE



"Destroyed By Bears", новая песня американской дэт-металл-группы BEAR MACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Charred Field Of Slaughter", выход которого запланирован на четырнадцатое августа.



Трек-лист:



"Hibernation – Destroyed By Bears"

"Rogue Weapon"

"Xenomorphic Conquest"

"Let Crack The Whip"

"Charred Field Of Slaughter"

"Plague Storm"

"From The Sky Rains Hell"

"Brain Rot"







