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Bear Mace

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|||| 14 июн 2020

Новая песня BEAR MACE



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"Destroyed By Bears", новая песня американской дэт-металл-группы BEAR MACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Charred Field Of Slaughter", выход которого запланирован на четырнадцатое августа.

Трек-лист:

"Hibernation – Destroyed By Bears"
"Rogue Weapon"
"Xenomorphic Conquest"
"Let Crack The Whip"
"Charred Field Of Slaughter"
"Plague Storm"
"From The Sky Rains Hell"
"Brain Rot"

BEAR MACE Release New Song



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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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