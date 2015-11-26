Новая песня BEAR MACE

"Destroyed By Bears", новая песня американской дэт-металл-группы BEAR MACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Charred Field Of Slaughter", выход которого запланирован на четырнадцатое августа.
Трек-лист:
"Hibernation – Destroyed By Bears"
"Rogue Weapon"
"Xenomorphic Conquest"
"Let Crack The Whip"
"Charred Field Of Slaughter"
"Plague Storm"
"From The Sky Rains Hell"
"Brain Rot"
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