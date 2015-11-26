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Thunderslave

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|||| 14 июн 2020

No Remorse Records разорвали контракт с THUNDERSLAVE за осквернение могил



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No Remorse Records опубликовали сообщение о дебютном альбоме мексиканской группы THUNDERSLAVE:

«Двадцать шестого июня должен был состояться выход дебютного альбома группы THUNDERSLAVE из Монтерея, Мексика, получивший название "Unchain The Night". Всё было запланировано, производство CD оплачено, полиграфия и доставка — тоже, начата промоактивность, и всё было готово к релизу.

9 июня один из участников группы сообщил нам, что он замешан в "чём-то", когда был пьян, и что с несколькими друзьями они сломали "что-то". Это обычная вещь, которую мы допускаем, когда иногда случается подраться или сломать "что-то"; в конце концов, это часть рок-н-ролла и истории тяжёлой музыки. Но всегда есть ПРИНЦИПЫ — что можно, а что нет. Не размытые границы, а жирные и серьёзные границы, пересекая которые однажды, каждая из сторон должна принять решение, основываясь на собственной этике.

No Remorse Records всегда поддерживает группы и наших артистов, которые во многих случаях имеют длительное сотрудничество с лейблом, взаимное уважение и дружбу. Только сегодня утром, 11 июня, мы были проинформированы и узнали, что на самом деле произошло с участием THUNDERSLAVE.

Компания молодых людей зашла в Santa María Pantheon в муниципалитете Аподака, уничтожив надгробные плиты, мавзолеи и кресты. Уже есть видео этого акта вандализма на кладбище (мы только что его посмотрели), так что нет смысла ждать сообщений от полиции и других связанных с этим событием новостей, поскольку насилие и вандализм идут вразрез с нашей этикой.

Мы всегда поддерживаем свободную волю, но мы также имеем право установить эти ГРАНИЦЫ в соответствии с нашей этикой и профессионализмом лейбла. Мы также не хотим использовать такие действия как "рекламу", поэтому у нас нет другого выбора, кроме как ОТМЕНИТЬ и УДАЛИТЬ этот релиз и закончить наше сотрудничество с THUNDERSLAVE и всеми вовлечёнными.

THUNDERSLAVE могут подписать контракт с другими и выпустить альбом у них. Всем тем, кто оформил предзаказ на (предстоящий) альбом "Unchain The Night", будет возвращена вся стоимость. Приносим свои извинения.

Всем СМИ, которые уже получили копии с момента начала рекламной кампании, рекомендуем вам их уничтожить и хотим дать понять, что No Remorse Records не будет иметь никаких дел и/или отношений с THUNDERSLAVE. Спасибо за понимание.

С уважением, No Remorse Records».

THUNDERSLAVE - No Remorse Records Cancels, Deletes Mexican Band's Debut Album Amidst Reports Of Cemetery Vandalism



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КомментарииСкрыть/показать 12 )

olly71


14 июн 2020, 14:11		Ух ты какие НО РЕМОРС принципиальные .Идут целенаправленно на убытки и пиарят ещё молодую группу .

timekiller61


14 июн 2020, 14:16		Козлы драные. Хотите памятники порушить-начинайте тренироваться на памятниках своих родственников и знакомых-чтоб они Вас потом отблагодарили соответстенно,мрази....

resetius


14 июн 2020, 14:29		Что-то я не понял. У металлистов и прочих сатанюг вроде это так принято. Бурзум вон церкви жгли и кого-то замочили, но диски их не запрещали, а как раз наоборот на этом раскрутились.

hansi_hrb


14 июн 2020, 14:57		Другое время. Счас многие слушавшие раньше блэк считают поджигателей пидарасами. Я вот тоже. Только культурные реликвии уничтожили, а пользы никакой.

freeze2


14 июн 2020, 15:42		По сути такой лютейший пиар, лучшего для них лейбол наверное и не смог сделать

olly71


14 июн 2020, 15:57		Я тоже так же подумал что Лейбл ну никак не мог не сообщить на весь мир о разрыве контракта на запись ПЕРВОГО АЛЬБОМА с никому не известной группой ..Ну вот никак не мог . Если это не пиар то киньте в меня тапками . Не ошибусь если чуваки с Но Реморз сами немекнули мексикашкам что бы они что то сотворили подобное .. Пиар он такой пиар ))))))) Похрен что о тебе говорят главное что бы говорили да побольше.

UX2


14 июн 2020, 16:24		ТруЪ!

Orgik


14 июн 2020, 16:41		olly71 +!

ElectricRetard


14 июн 2020, 16:49		>Только культурные реликвии уничтожили
>а пользы никакой
>реликвии уничтожили
>а пользы никакой
Мой внутренний Тамплиер негодуэ.

hansi_hrb


14 июн 2020, 17:09		ну я вот тоже не люблю религии, но сжигать памятики культуры или уничтожать их это варварство. Особенно такие охуенные как деревянные церкви.

Svarg_1349


14 июн 2020, 19:05		Короче, история полная хуйня. Два молодых объебоса по пьяне подебоширили на кладбище, да и еще скромненько с хваставством об этом рассказали. Хуйня на постом масле, не интересно, не трушно.

nabastak_


14 июн 2020, 19:49		Еще и играют какую-то олдовую шнягу , фальцетный хэвипауэр типа самых ранних Rage или доансельмовской Pantera )


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