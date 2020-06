14 июн 2020



No Remorse Records разорвали контракт с THUNDERSLAVE за осквернение могил



No Remorse Records опубликовали сообщение о дебютном альбоме мексиканской группы THUNDERSLAVE:



«Двадцать шестого июня должен был состояться выход дебютного альбома группы THUNDERSLAVE из Монтерея, Мексика, получивший название "Unchain The Night". Всё было запланировано, производство CD оплачено, полиграфия и доставка — тоже, начата промоактивность, и всё было готово к релизу.



9 июня один из участников группы сообщил нам, что он замешан в "чём-то", когда был пьян, и что с несколькими друзьями они сломали "что-то". Это обычная вещь, которую мы допускаем, когда иногда случается подраться или сломать "что-то"; в конце концов, это часть рок-н-ролла и истории тяжёлой музыки. Но всегда есть ПРИНЦИПЫ — что можно, а что нет. Не размытые границы, а жирные и серьёзные границы, пересекая которые однажды, каждая из сторон должна принять решение, основываясь на собственной этике.



No Remorse Records всегда поддерживает группы и наших артистов, которые во многих случаях имеют длительное сотрудничество с лейблом, взаимное уважение и дружбу. Только сегодня утром, 11 июня, мы были проинформированы и узнали, что на самом деле произошло с участием THUNDERSLAVE.



Компания молодых людей зашла в Santa María Pantheon в муниципалитете Аподака, уничтожив надгробные плиты, мавзолеи и кресты. Уже есть видео этого акта вандализма на кладбище (мы только что его посмотрели), так что нет смысла ждать сообщений от полиции и других связанных с этим событием новостей, поскольку насилие и вандализм идут вразрез с нашей этикой.



Мы всегда поддерживаем свободную волю, но мы также имеем право установить эти ГРАНИЦЫ в соответствии с нашей этикой и профессионализмом лейбла. Мы также не хотим использовать такие действия как "рекламу", поэтому у нас нет другого выбора, кроме как ОТМЕНИТЬ и УДАЛИТЬ этот релиз и закончить наше сотрудничество с THUNDERSLAVE и всеми вовлечёнными.



THUNDERSLAVE могут подписать контракт с другими и выпустить альбом у них. Всем тем, кто оформил предзаказ на (предстоящий) альбом "Unchain The Night", будет возвращена вся стоимость. Приносим свои извинения.



Всем СМИ, которые уже получили копии с момента начала рекламной кампании, рекомендуем вам их уничтожить и хотим дать понять, что No Remorse Records не будет иметь никаких дел и/или отношений с THUNDERSLAVE. Спасибо за понимание.



С уважением, No Remorse Records».







