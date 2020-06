сегодня



Новый альбом NONEXIST выйдет летом



NONEXIST выпустят новую работу, получившую название "Like The Fearless Hunter", двадцать восьмого августа на Mighty Music. В качестве гостей в записи принимали участие Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Rogga Petersson (Merciless), Chris Amott (Dark Tranquillity, ex-Arch Enemy). Markus Johnsson (Eucharist) и другие.



Трек-лист:



"Strictly Sadistic Intent"

"Together We Shall Burn"

"Dark Satanic Mills"

"Emerging From A World Below"

"Litany Of Poison"

"Fear Corrodes The Soul"

"A Meditation Upon Death"

"Bloody Carnal Sorcery"

"Dead Black Embrace"

"Scent"

"Cancerous Disembodiment"

"Reduced To Ash"







