Новая песня SHED THE SKIN



"Skeletal Firestorm", новая песня группы SHED THE SKIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Forbidden Arts, выход которого запланирован на 26 июня на Hells Headbangers. Мастеринг материала проводил Dan Swano (Nightingale, Edge Of Sanity, Bloodbath), а трек-лист выглядит следующим образом:



"Skeletal Firestorm"

"Archons Of The Final Creation"

"Trow Of Tragedy"

"Master Of Thralls"

"Necromantic Wellspring"

"Glorified In Bloodsmoke"

"The Laundress"

"Black Bile Of Ceres"

"The Moors, The Madness"

"Veins Of Perdition"

"Speculum In Blood"

The Forbidden Arts by SHED THE SKIN





