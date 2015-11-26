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Valgrind

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Новая песня VALGRIND



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"The Day", новая песня группы VALGRIND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Condemnation, выход которого запланирован на 27 июля на Memento Mori.

Трек-лист:

"Intro"
"The Curse Of Pegasus Spawn"
"Entangled In A World Below"
"Condemnation"
"Eater Of Hearts"
"The Day"
"Furies"
"Storm Birds Descent"
"Divination - Marked By The Unknown"
"Goddess Of The Salt Sea"

Italy's VALGRIND Stream New Song "The Day"



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