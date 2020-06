все новости группы







16 июн 2020 : Новая песня VALGRIND



сегодня



Новая песня VALGRIND



"The Day", новая песня группы VALGRIND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Condemnation, выход которого запланирован на 27 июля на Memento Mori.



Трек-лист:



"Intro"

"The Curse Of Pegasus Spawn"

"Entangled In A World Below"

"Condemnation"

"Eater Of Hearts"

"The Day"

"Furies"

"Storm Birds Descent"

"Divination - Marked By The Unknown"

"Goddess Of The Salt Sea"







