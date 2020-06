сегодня



Видео с текстом от INSATANITY



INSATANITY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Ashes Of The Apostle" — этот трек будет включен в выходящий 19 июня на CDN Records и первый с 1996 года альбома Hymns Of The Gods Before, обложку для которого создал Gaung Yang из Confessional Studio.



Трек-лист:



"Seed Of Baal"

"Ashes Of The Apostle"

"Whose Hand Embalms"

"Demons Within Creation"

"Upon The Ivory Throne"

"Cross Of Deception"

"Eidolon Of The Blind"

"Trail Of Terror"

"When Satan Rules His World" (Bonus Track - Deicide Cover)







