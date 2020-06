сегодня



Трейлер нового альбома AVERSIONS CROWN



AVERSIONS CROWN опубликовали трейлер к новому альбому "Hell Will Come For Us All", выход которого состоялся 12 июня на Nuclear Blast. Альбом доступен в следующих вариантах:



- CD Jewel

- Vinyl

* Red w/ Black Splatter

* Yellow w/ Black & White Splatter

* Red w/ Yellow Swirl



Трек-лист:



01. The Soil



02. Born In The Gutter



03. Paradigm



04. Caught In The System



05. Hell Will Come For Us All



06. Scourge Of Violence



07. Hymn Of Annihilation



08. Sorrow Never Sleeps



09. The Final Judgement







