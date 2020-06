сегодня



Ремастеринг от ANTHONY PHILLIPS



ANTHONY PHILLIPS двадцать четвертого июля выпустит ремастированную и расширенную версию концертного релиза "The Living Room Concert", в которую войдет три ранее нереализованных трека — “Jaunty Roads,” “Let Us Now Make Love” и “Lucy: An Illusion", а также заметки от Jon'a Dann'a.



Трек-лист:



"Reaper

"Which Way The Wind Blows"

"Henry: Portraits From Tudor Times"

"Conversation Piece"

"Flamingo"

"Field Of Eternity"

"Sistine"

"Lights On The Hill"

"Last Goodbyes"

"Collections"

"Sleepfall"



Bonus tracks:

"Jaunty Roads"

"Let Us Now Make Love"

"Lucy: An Illusion"







