Новое видео NOT MY GOD



"Sowing Discord", новое видео группы NOT MY GOD, в состав которой входят Tim Sköld (ex-MARILYN MANSON, SHOTGUN MESSIAH) и Nero Bellum (PSYCLON NINE), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Not My God".



Трек-лист:



01. Fiction



02. Until The Pain Is Gone



03. Sowing Discord



04. Murder Suicide



05. Equalizer



06. Birthright



07. Decay, Decay



08. First Blood



09. Nevermore



10. Right Now



11. Persephone



12. Cold Black



13. 13

























