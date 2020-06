сегодня



Новое видео MIYAVI



「Need for Speed」, новое видео MIYAVI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома музыканта, "Holy Nights":



01.Holy Nights (Intro)

02.Need for Speed

03.Holy Nights

04.Bang! *Rakuten Mobile CMソング

05.Heaven is A Place On Earth

06.Danger Danger

07.TOKIO

08.Tomaranai ha-ha

09.Perfect Storm (feat. Amber Liu)

10.Live To Dream (feat. FAIS)

11.Hands To Hold

12.DAY 1 (Reborn)







