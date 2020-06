сегодня



Новая песня MISERY SIGNALS



"River King", новая песня группы MISERY SIGNALS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ultraviolet", выход которого запланирован на седьмое августа.



Трек-лист:



01. The Tempest



02. Sunlifter



03. River King



04. Through Vales Of Blue Fire



05. Old Ghosts



06. The Fall



07. Redemption Key



08. Cascade Locks



09. Some Dreams







+0 -0



просмотров: 42