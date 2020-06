сегодня



Концертное видео от RISE OF THE NORTHSTAR



RISE OF THE NORTHSTAR, в прошлом году вернувшиеся на сцену, выпустят новый ЕР "Live In Paris", включающий концертные треки, а также японский бонус-трек из альбома "The Legacy Of Shi".



Трек-лист:



"The Awakening" - Live

"Here Comes The Boom" - Live

"Welcame (Furyo State Of Mind)" - Live

"Nekketsu" - Live

"Bosozoku" - Live

"Samurai Spirit" - Live

"Sayonara"



Видео на “Samurai Spirit” доступно ниже.







+1 -2



просмотров: 213