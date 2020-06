Видео с текстом от ONEIRIC CELEPHAÏS

сегодня



ONEIRIC CELEPHAÏS опубликовали официальное видео с текстом на песню "From Beyond", которая взята из дебютного ЕР "The Obscure Sibyl", выходящего седьмого августа на Gore House Productions. Продюсировали и сводили ЕР Marco Mastrobuono (Hour Of Penance, Fleshgod Apocalypse), Francesco Ferrini (Fleshgod Apocalypse, Kreator) и Francesco Paoli (Fleshgod Apocalypse, Coffin Birth). Обложку создал Vladimir Chebakov (Katalepsy, Hideous Divinity).



Трек-лист:



"The Eldritch Dark"

"The Aeon Of Death"

"From Beyond"

"Vǫluspá"







