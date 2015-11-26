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Acherontas

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Новая песня ACHERONTAS



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"Kiss The Blood", новая песня группы ACHERONTAS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Psychic Death - The Shattering Of Perceptions", выход которого запланирован на 26 июня на Agonia Records.

Трек-лист:

"Paradigms Of Nyx"
"Κiss The Blood"
"The Brazen Experimentalist"
"Psychic Death (The Shattering Of Perceptions)"
"Coiled Splendor"
"The Offering of Hemlock"
"Sermons Of The Psyche"
"Μαγεια των καθρεφτων (Magick Of Mirrors)"

ACHERONTAS Streaming New Track



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