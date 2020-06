сегодня



Новый альбом ANGBAND выйдет летом



ANGBAND выпустят новую работу, получившую название "IV", двадцать четвёртого июля на Pure Underground Records.



Трек-лист:



1. Fighters

2. Visions In My Head

3. Atena

4. Mirage

5. Nights Of Tehran

6. Insane

7. Cyrus The Great

8. Children Of War

9. The Blind Watchmaker





