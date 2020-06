сегодня



Видео с текстом от STARBLIND



STARBLIND опубликовали официальное видео с текстом на композицию "The Young Man", которая взята из выходящего 31 июля альбома "Black Bubbling Ooze".



Трек-лист:



1. One Of Us

2. At The Mountain Of Madness

3. Here I Am

4. Crystal Tears

5. The Man Of The Crowd

6. Room 101

7. The Reckoning

8. The Young Man







