Компиляция CARPATHIAN FOREST выйдет на виниле



Двадцать шестого июня на Peaceville состоится выход виниловой компиляции CARPATHIAN FOREST, We’re Going To Hell For This, в оригинале выпущенной в 2002 году:



Side A

“The Angel And The Sodomizer”

“I Am Possessed”

“Bloody Fucking Nekro Hell”

“Bloodlust And Perversion”

“Possibilities Of Life’s Destruction” (Discharge cover)

“In The Shadow Of The Horns” (Darkthrone cover)



Side B

“In League With Satan” (Venom cover)

“The Good Old Enema Treatment Part II”

“Death Triumphant” (Demo Version 1996)







