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Carpathian Forest

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28 мар 2006 : 		 Новый трек и обложка CARPATHIAN FOREST в онлайне

1 сен 2005 : 		 CARPATHIAN FOREST: новый альбом выдет в январе 2006
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Компиляция CARPATHIAN FOREST выйдет на виниле



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Двадцать шестого июня на Peaceville состоится выход виниловой компиляции CARPATHIAN FOREST, We’re Going To Hell For This, в оригинале выпущенной в 2002 году:

Side A
“The Angel And The Sodomizer”
“I Am Possessed”
“Bloody Fucking Nekro Hell”
“Bloodlust And Perversion”
“Possibilities Of Life’s Destruction” (Discharge cover)
“In The Shadow Of The Horns” (Darkthrone cover)

Side B
“In League With Satan” (Venom cover)
“The Good Old Enema Treatment Part II”
“Death Triumphant” (Demo Version 1996)

CARPATHIAN FOREST вЂ“ Compilation WeвЂ™re Going To Hell For This To Be Reissued On Vinyl



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