Компиляция CARPATHIAN FOREST выйдет на виниле

Двадцать шестого июня на Peaceville состоится выход виниловой компиляции CARPATHIAN FOREST, We’re Going To Hell For This, в оригинале выпущенной в 2002 году:
Side A
“The Angel And The Sodomizer”
“I Am Possessed”
“Bloody Fucking Nekro Hell”
“Bloodlust And Perversion”
“Possibilities Of Life’s Destruction” (Discharge cover)
“In The Shadow Of The Horns” (Darkthrone cover)
Side B
“In League With Satan” (Venom cover)
“The Good Old Enema Treatment Part II”
“Death Triumphant” (Demo Version 1996)
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