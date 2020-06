все новости группы







25 июн 2020 : Новый альбом HELLRIPPER выйдет осенью



сегодня



Британская команда HELLRIPPER выпустит новую работу, получившую название "The Affair Of The Poisons" девятого октября на Peaceville. За сведение и продюсирование отвечал James McBain, мастеринг проводил Brad Boatright в Audiosiege (Obituary, Midnight, Nails).



Трек-лист:



“The Affair Of The Poisons”

“Spectres Of The Blood Moon Sabbath”

“Vampire’s Grave”

“Beyond The Convent Walls”

“Savage Blasphemy”

“Hexennacht”

“Blood Orgy Of The She-Devils”

“The Hanging Tree”







