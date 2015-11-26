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Witch Taint

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Новое видео WITCH TAINT



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"We Are Your New Gods", новое видео группы WITCH TAINT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sons Of Midwestern Darkness", выпущенного десятого апреля.

Трек-лист:

“Introduction”
“We Are Your New Gods”
“Interlude Black Metal VS Death Metal”
“Death To Death Metal”
“Sons Of Satan”
“Interlude Can One Be Grim And Extreme”
“Changes”
“Viking Heaven”
“Ready For LVV”
“Are You Ready (To Black Metal)”
“Interlude Grimness Of Noodles”
“Sons Of Midwestern Darkness”
“The Dark Way”
“The Taint Of The Witch”
“Conclusion”
“Gods Of The North” (Bonus Track)
“Hall Of The Witch” (Bonus Track)

WITCH TAINT вЂ“ Lyric Video вЂњWe Are Your New GodsвЂќ Streaming



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