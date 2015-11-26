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Carthagods

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Вокалист DARK TRANQUILLITY в новом видео CARTHAGODS



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CARTHAGODS опубликовали видео на композицию “Whispers From The Wicked”, которая будет включена в выходящий семнадцатого июля на Metalville Records альбом "The Monster In Me". В исполнении этого трека принимал участие вокалист DARK TRANQUILLITY Mike Stanne.

Трек-лист:

"Whispers From The Wicked"
"The Monster In Me"
"The Devil’s Doll"
"The Rebirth"
"A Last Sigh"
"Cry Out For The Land"
"Memories Of Never Ending"
"The Rebirth II"

CARTHAGODS Release



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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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