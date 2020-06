сегодня



Вокалист DARK TRANQUILLITY в новом видео CARTHAGODS



CARTHAGODS опубликовали видео на композицию “Whispers From The Wicked”, которая будет включена в выходящий семнадцатого июля на Metalville Records альбом "The Monster In Me". В исполнении этого трека принимал участие вокалист DARK TRANQUILLITY Mike Stanne.



Трек-лист:



"Whispers From The Wicked"

"The Monster In Me"

"The Devil’s Doll"

"The Rebirth"

"A Last Sigh"

"Cry Out For The Land"

"Memories Of Never Ending"

"The Rebirth II"







