Вокалист DARK TRANQUILLITY в новом видео CARTHAGODS
CARTHAGODS опубликовали видео на композицию “Whispers From The Wicked”, которая будет включена в выходящий семнадцатого июля на Metalville Records альбом "The Monster In Me". В исполнении этого трека принимал участие вокалист DARK TRANQUILLITY Mike Stanne.
Трек-лист:
"Whispers From The Wicked"
"The Monster In Me"
"The Devil’s Doll"
"The Rebirth"
"A Last Sigh"
"Cry Out For The Land"
"Memories Of Never Ending"
"The Rebirth II"
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