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Blind Melon

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Документальный фильм о вокалисте BLIND MELON: Трейлер



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Документальный фильм о вокалисте BLIND MELON Шэнноне Хуне ""All I Can Say будет представлен 26 июня в вирутальных кинотеатрах выйдет в 2020 году. Double E Pictures и Live Nation Productions выбрали в качестве исполнительного продюсера фильма Danny Clinch'a, который создал его на основе 200 часов домашних видео. Он был близким другом Хуна, как и Taryn Gould и Colleen Hennessy. Трейлер доступен ниже.

«Мы поняли, что у нас есть все эти видео парня, который навязчиво снимал себя в течение пяти лет, начиная с того момента, когда стал известен и заканчивая днём своей смерти. Это был рассвет технологий, когда люди начали снимать друг друга, и он, по сути, был во многом впереди остальных. Это своего рода один из первых моментов в истории человечества, когда кто-то сам документировал свою жизнь».

Несмотря на то, что Хун записал один из самых долгоиграющих синглов и видеоклипов десятилетия — "No Rain" — и ставший четыре раза платиновым дебютный альбомом BLIND MELON 1992 года (в дополнение к которому было турне с крупнейшими звёздами рока), он не смог преодолеть опасную наркозависимость. Записав всего две пластинки, Хун умер от передозировки в возрасте 28 лет.

See Official Trailer For SHANNON HOON Documentary





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