Новое видео FROM HELL

"The Witch",новое видео группы FROM HELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rats & Ravens", выпущенного двадцать второго мая. Мастеринг альбома проводил Maor Appelbaum (Faith No More, Annhilator, Cynic) в MaorAppelbaum.
Трек-лист:
"Dark Heart"
"They Come At Night"
"Lilium"
"The Witch"
"Don’t Cry For Help"
"Three And Nine"
"Forest Of The Screaming Trees"
"Room For One"
"Body Rats"
"Am I Dead"
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