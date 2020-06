сегодня



Новое видео FROM HELL



"The Witch",новое видео группы FROM HELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rats & Ravens", выпущенного двадцать второго мая. Мастеринг альбома проводил Maor Appelbaum (Faith No More, Annhilator, Cynic) в MaorAppelbaum.



Трек-лист:



"Dark Heart"

"They Come At Night"

"Lilium"

"The Witch"

"Don’t Cry For Help"

"Three And Nine"

"Forest Of The Screaming Trees"

"Room For One"

"Body Rats"

"Am I Dead"







