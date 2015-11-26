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Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании



Ещё один участник ATTILA подозревается в изнасиловании. После того как вокалиста группы, Chris'a Fronzak'a, обвинили в отношениях с несовершеннолетней, бывшая подруга барабанщика Bryan'a McClure обвинила его в постоянных пьяных оскорблениях и в том, что он её анально изнасиловал в задней части турового автобуса, будучи под спидами.



Eileen Anderson опубликовала в сети о своих бурных отношениях с McClure (который немного подкопчен) с начала 2017-го по начало 2018-го. Она утверждает, что McClure — пробитый алконавт и совершенно не помнит ничего из того, что делал накануне. Она также утверждает, что забеременела в начале отношений, однако Brian заявил ей, что члены ATTILA сказали ему, что если когда-нибудь его подруга залетит, его выкинут на мороз. Она сделал аборт, пока он был в Warped Tour. Позднее она к нему присоединилась, где всё и случилось...



«Однажды вечером мы решили, что будем употреблять кокс с парой других парней, и в итоге это оказалось спидами, которые никому не были нужны. Настал момент уходить из автобуса, а мы пьём и веселимся, и тут из ниоткуда включается Brian и начинает нести: "Я тебе ни хрена не нравлюсь, я тебе нужен только из-за группы, в которой я играю". Зыркнув на одного из техников и другого участника команды, он просто углубляется в свои стандартные унизительные причуды. Я помню, как кто-то возразил ему: "Нет, чувак, она любит тебя, ты неправильно думаешь". Это была очень неловкая ситуация для всех, кто в ней оказался, а он не останавливался.



Мы начали ссориться, он встал, чтобы наорать мне прямо в лицо, когда автобус повернул, он случайно упал на меня, разбил мне нос, и я начала заливать всё кровью. Его гитарный техник и гитарист сразу же позаботились обо мне, в то время как он даже не заметил случившегося, потому что был на взводе и зол. Пока с меня стирали кровь и я плакала, мысленно решив закрыть вопрос, он вдруг стал нервничать и пыталась заботиться обо мне, говоря: "Мне так жаль, мне так жаль, мне так жаль!" Он пытался обнять меня, а я очень злюсь на него за его обычные пьяные поступки.



Я решила отправиться в заднюю часть автобуса, где находятся места для отдыха, чтобы просто сбежать от него, а он вскоре пришёл за мной. Он пытался обнять меня, а я ему ответила: "Не трогай меня, мать твою", "Отвали от меня нахЪ". Потом мы снова начинаем ссориться, я так эмоционально всё переживаю, что лежу на диване в позе эмбриона и плачу до тех пор, пока полностью не теряю сознание.



Через некоторое время я просыпаюсь, мои штаны немного спущены, и я понимаю, что в этом что-то не так, я забираюсь на койку, где он спит, всё ещё злясь на него, но не хочу, чтобы группа видела, что происходит. На следующий день я встала, пошла в туалет и удивилась, почему мне очень жжёт при мочеиспускании и очень больно сидеть. Я подтёрлась и увидела кровь. Потом я начала вытирать всё и поняла, что у меня не просто вагинальное кровотечение. Мне не нравится, когда со мной что-то делают анально, во мне как будто щёлкнуло, и я поняла, почему у меня были спущены штаны, я начала плакать.



Я вернулась обратно, а все в автобусе смеются, потому что у них есть фотографии полностью голого Brian'a, гуляющего по автобусу, выходящего из задней части той ночью. Я ощущаю себя в полной изоляции и в растрёпанных чувствах и не знаю, что делать, потому что только что узнала, что меня изнасиловал мой парень. Brian так часто и много говорил мне, что я не нравлюсь его товарищам по группе, что я уже начала ощущать себя нежеланным гостем в их "доме"».



Она призналась, что у неё была зависимость от жестоких отношений. В конце концов она порвала с Brian'ом, но не после того, как ещё больше подвергалась насилию. Она утверждала, что пыталась заставить его протрезветь и согласилась вернуться к нему при условии соблюдения режима трезвости и если он признается членам своей группы в том, что он сделал с ней той ночью.

It’s taken me two years to want to do this. I’m here to come clean about my abuse and assault by Bryan McClure the drummer of Attila. pic.twitter.com/rmFxefCx9S — Eileen Anderson (@Eradicated) June 24, 2020





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