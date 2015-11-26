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Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании
Ещё один участник ATTILA подозревается в изнасиловании. После того как вокалиста группы, Chris'a Fronzak'a, обвинили в отношениях с несовершеннолетней, бывшая подруга барабанщика Bryan'a McClure обвинила его в постоянных пьяных оскорблениях и в том, что он её анально изнасиловал в задней части турового автобуса, будучи под спидами.
Eileen Anderson опубликовала в сети о своих бурных отношениях с McClure (который немного подкопчен) с начала 2017-го по начало 2018-го. Она утверждает, что McClure — пробитый алконавт и совершенно не помнит ничего из того, что делал накануне. Она также утверждает, что забеременела в начале отношений, однако Brian заявил ей, что члены ATTILA сказали ему, что если когда-нибудь его подруга залетит, его выкинут на мороз. Она сделал аборт, пока он был в Warped Tour. Позднее она к нему присоединилась, где всё и случилось...
«Однажды вечером мы решили, что будем употреблять кокс с парой других парней, и в итоге это оказалось спидами, которые никому не были нужны. Настал момент уходить из автобуса, а мы пьём и веселимся, и тут из ниоткуда включается Brian и начинает нести: "Я тебе ни хрена не нравлюсь, я тебе нужен только из-за группы, в которой я играю". Зыркнув на одного из техников и другого участника команды, он просто углубляется в свои стандартные унизительные причуды. Я помню, как кто-то возразил ему: "Нет, чувак, она любит тебя, ты неправильно думаешь". Это была очень неловкая ситуация для всех, кто в ней оказался, а он не останавливался.
Мы начали ссориться, он встал, чтобы наорать мне прямо в лицо, когда автобус повернул, он случайно упал на меня, разбил мне нос, и я начала заливать всё кровью. Его гитарный техник и гитарист сразу же позаботились обо мне, в то время как он даже не заметил случившегося, потому что был на взводе и зол. Пока с меня стирали кровь и я плакала, мысленно решив закрыть вопрос, он вдруг стал нервничать и пыталась заботиться обо мне, говоря: "Мне так жаль, мне так жаль, мне так жаль!" Он пытался обнять меня, а я очень злюсь на него за его обычные пьяные поступки.
Я решила отправиться в заднюю часть автобуса, где находятся места для отдыха, чтобы просто сбежать от него, а он вскоре пришёл за мной. Он пытался обнять меня, а я ему ответила: "Не трогай меня, мать твою", "Отвали от меня нахЪ". Потом мы снова начинаем ссориться, я так эмоционально всё переживаю, что лежу на диване в позе эмбриона и плачу до тех пор, пока полностью не теряю сознание.
Через некоторое время я просыпаюсь, мои штаны немного спущены, и я понимаю, что в этом что-то не так, я забираюсь на койку, где он спит, всё ещё злясь на него, но не хочу, чтобы группа видела, что происходит. На следующий день я встала, пошла в туалет и удивилась, почему мне очень жжёт при мочеиспускании и очень больно сидеть. Я подтёрлась и увидела кровь. Потом я начала вытирать всё и поняла, что у меня не просто вагинальное кровотечение. Мне не нравится, когда со мной что-то делают анально, во мне как будто щёлкнуло, и я поняла, почему у меня были спущены штаны, я начала плакать.
Я вернулась обратно, а все в автобусе смеются, потому что у них есть фотографии полностью голого Brian'a, гуляющего по автобусу, выходящего из задней части той ночью. Я ощущаю себя в полной изоляции и в растрёпанных чувствах и не знаю, что делать, потому что только что узнала, что меня изнасиловал мой парень. Brian так часто и много говорил мне, что я не нравлюсь его товарищам по группе, что я уже начала ощущать себя нежеланным гостем в их "доме"».
Она призналась, что у неё была зависимость от жестоких отношений. В конце концов она порвала с Brian'ом, но не после того, как ещё больше подвергалась насилию. Она утверждала, что пыталась заставить его протрезветь и согласилась вернуться к нему при условии соблюдения режима трезвости и если он признается членам своей группы в том, что он сделал с ней той ночью.
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dmitry.chetverov
hansi_hrb
father
Ну после Decapitated такие темы становятся мейнстримом:)
ElectricRetard
Я так понимаю на скорости ткнул не в ту дырку?
deathstar777
YNWA
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