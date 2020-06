сегодня



SLAVES меняют название из-за БэЛэМэ



В связи с нарастающим влиянием движения БэЛэМэ группа SLAVES объявила о планах по смене... Нет, пока лишь названия.



«Мы не можем и дальше связывать [свою] музыку и [своё] позитивное послание со словом, ассоциирующимся с таким негативным весом и болью.



Как индивидуально, так и коллективно мы обладаем определёнными достоинствами, близкими нашему сердцу: честностью и прозрачностью, что для наших поклонников очень важно.



В начале процесса сочинения и записи нового альбома "To Better Days" мы обсуждали, как должна звучать эта новая итерация нашей группы, как она должна выглядеть, а также как она должна называться. Тогда мы решили, что это будет наш последний релиз под именем SLAVES.



Название SLAVES было задумано как отсылка к борьбе группы с наркоманией в далёком прошлом, к идее, что мы становимся порабощёнными нашими зависимостями и нашими собственными демонами. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы справиться с этими сложными темами напрямую, а также сформировать сообщество и поделиться историями надежды, чтобы дать другим понять, что их внутренние демоны могут быть побеждены. Однако такое определение имени пренебрегает своей расовой коннотацией. Будучи упрямыми сторонниками движения BLM, мы не можем продолжать связывать нашу музыку и наш позитивный посыл со словом, ассоциирующимся с таким негативным весом и болью.



"To Better Days" будет представлять собой закрытие одной главы и начало другой. Мы планировали это в течение определённого времени и с нетерпением ждём возможности представить новую музыку, новое имя в этом году.



Мы благодарны нашим фэнам, которые продолжают оставаться с нами, и мы с нетерпением ждём возможности поделиться этой новой эрой с вами, двигаясь вперёд.



С любовью и благодарностью, Colin, Felipe, Matt, Weston, Zack».



Выход альбома "To Better Days" группы, ранее известной как SLAVES, намечен на седьмое августа на SBG Records.



















+0 -1



( 1 ) просмотров: 268