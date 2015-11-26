|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Гитарист LAMB OF GOD и барабанщик CLUTCH в MORTON GASTER PAPADOPOULOS
Группа MORTON GASTER PAPADOPOULOS, в состав которой входят Yanni Papadopoulos из STINKING LIZAVETA, Jean-Paul Gaster из CLUTCH, Mark Morton из LAMB OF GOD, представила первый сингл, "The Burnt Offerings". В записи этого трека им помогали Naeemah Maddox и Chris Brooks. |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).