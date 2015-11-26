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Morton Gaster Papadopulus

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Гитарист LAMB OF GOD и барабанщик CLUTCH в MORTON GASTER PAPADOPOULOS



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Группа MORTON GASTER PAPADOPOULOS, в состав которой входят Yanni Papadopoulos из STINKING LIZAVETA, Jean-Paul Gaster из CLUTCH, Mark Morton из LAMB OF GOD, представила первый сингл, "The Burnt Offerings". В записи этого трека им помогали Naeemah Maddox и Chris Brooks.

LAMB OF GOD Guitarist Teams Up With CLUTCH Drummer In MORTON GASTER PAPADOPOULOS







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