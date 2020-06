сегодня



Гитарист LAMB OF GOD и барабанщик CLUTCH в MORTON GASTER PAPADOPOULOS



Группа MORTON GASTER PAPADOPOULOS, в состав которой входят Yanni Papadopoulos из STINKING LIZAVETA, Jean-Paul Gaster из CLUTCH, Mark Morton из LAMB OF GOD, представила первый сингл, "The Burnt Offerings". В записи этого трека им помогали Naeemah Maddox и Chris Brooks.

















+0 -0



просмотров: 107