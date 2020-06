сегодня



Новое видео PRISTINE



"Behind The Line", новое видео группы PRISTINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из цифрового ЕР "Fireball", выпущенного на Nuclear Blast.



Трек-лист:



“Fireball”

“Lucid Dream”

“Behind The Line”







