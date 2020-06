сегодня



Новое видео MIKE LEPOND 'S SILENT ASSASSINS



"Tell Tale Heart", новое видео группы MIKE LEPOND'S SILENT ASSASSINS , доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Whore Of Babylon, выпущенного на Silver Lining Music:



"Dracul Son"

"Ides Of March"

"Tell Tale Heart"

"Night Of The Long Knives"

"Champion"

"Ironborn"

"Lady Bathory"

"Power Of Steel"

"Whore Of Babylon"

"Avalon"







+0 -1



просмотров: 220